Mário Jardel perto de voltar a jogar em Portugal, no União Serpense

Aos 47 anos, o brasileiro Mário Jardel deverá voltar, no próximo mês de fevereiro, aos campos de futebol em Portugal, envergando a camisola do União Serpense, clube da cidade de Serpa, que disputa o Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja (AFBeja).

O antigo jogador do F. C. Porto e Sporting esteve nos últimos dias em Portugal e jantou na quarta-feira à noite em Setúbal com Alfredo Mestre, presidente do clube alentejano. No encontro, acertou a assunção do cargo de Coordenador da Formação para a próxima temporada.

"O Mário regressou ao Brasil e quando voltar no próximo mês já estará inscrito na AFBeja. A ideia é jogar 20/30 minutos e ajudar a promover os jovens talentos brasileiros", revelou o líder do clube, acrescentando que "na próxima temporada a formação será uma realidade e ele será peça chave para a captação dos jovens", concluiu Alfredo Mestre.

Criado em julho de 2019, o Clube de Futebol União Serpense (CFUS) é uma "montra" de jovens jogadores procedentes do Brasil, com dupla nacionalidade, a maioria oriundos do Rio de Janeiro, que levaram a que a equipa ganhasse a alcunha de "Meninos do Rio".

Na temporada passada, o CFUS disputou o Campeonato Distrital da 2ª Divisão e quando a competição foi interrompida por causa da pandemia de covid-19 era o líder da série A, tendo ascendido à principal divisão.

Esta época o clube começou com um plantel de 23 jogadores, 15 dos quais brasileiros, tendo também três colombianos, numa equipa com uma média de idades inferior a 24 anos. Vasco Oliveira, filho de António Oliveira, que nas duas anteriores temporadas treinou o S.C. Rio Tinto (Gondomar), foi o treinador que começou a temporada, mas viria a deixar o clube dados os constantes interregnos que o campeonato tem vindo a sofrer. Ricardo Cravo, técnico que já passou por Cova da Piedade, União de Montemor, Atlético e Pinhalnovense, entre outros, é o timoneiro da equipa alentejana.

Ligado ao projeto do União Serpense está Júlio César, o antigo guarda-redes do Benfica, ligado ao mundo empresarial de jogadores de futebol, que volta a Serpa no próximo mês de março para tratar de assunto ligados a esse agenciamento.

Ao JN, o presidente do União Serpense fez a revelação de que o antigo jogador do Estrela da Amadora, F. C. Porto e Juventus, Jorge Andrade, "vai ser o embaixador do clube, propondo-se a dar maior visibilidade ao nosso emblema", concluiu.

Apesar das muitas interrupções que o Campeonato Distrital da 1ª Divisão da AFBeja tem sofrido, tanto pela covid-19 como pela eliminação de alguns clubes, o União Serpense que é quinto na classificação, comandada pelo Futebol Clube de Serpa, os objetivos do emblema é a subida na próxima temporada ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão.