Mário Narciso: "Jogadores estiveram bastante bem"

Após o triunfo, esta quinta-feira, da seleção portuguesa de futebol de praia, por 4-2, frente ao Senegal, que valeu o apuramento para as meias-finais do Mundial, Mário Narciso mostrou-se satisfeito com o resultado e admitiu ser possível a equipa lusa vencer a competição.

"Passou-se, praticamente, aquilo que tínhamos perspetivado", afirmou o selecionador português, após o triunfo, perante o Senegal.

"Sabíamos que íamos jogar frente a um adversário muito forte fisicamente, que utiliza os duelos físicos como uma das suas grandes armas", realçou.

"Vencemos o jogo porque os nossos jogadores estiveram muito bem na marcação e estivemos extremamente bem quando tivemos a bola. Procurámos os espaços, algo que o Senegal não gosta. O jogo correu-nos bem", acrescentou Mário Narciso.

"Estarão quatro das melhores equipas do Mundo nas meias-finais, excetuando o Brasil [perdeu por 4-3 com a Rússia]. Creio que qualquer equipa pode vencer qualquer outra", concluiu o selecionador português.