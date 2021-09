Mário Narciso prevê dificuldades frente à Ucrânia na Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 17:08 Facebook

Mário Narciso, selecionador nacional de futebol de praia, anteviu um jogo "difícil" na quinta-feira, com a Ucrânia, para a Liga Europeia, na Figueira da Foz, mas garantiu a vontade de vencer e dar "uma boa resposta".

"Estamos ansiosos pela competição. Queremos dar uma boa resposta, depois de um Mundial onde não conseguimos ter êxito. Temos já este novo objetivo pela frente e vamos dar tudo para voltar a ter sucesso", declarou o técnico.

Portugal terá de passar a fase de grupos da Liga Europeia, em que defronta Ucrânia, na quinta-feira, Suíça, na sexta-feira, e Itália, no sábado, no âmbito do grupo 2, para chegar à final, marcada para domingo.

A seleção terá de vencer a poule para disputar a final, podendo para isso contar com um apoio "especial" dos adeptos lusos nas bancadas, que "ajuda sempre", como se estivesse "mais um jogador" na areia.

Sobre a Ucrânia, espera um jogo complicado, porque as duas equipas "conhecem-se muito bem", com "algumas fórmulas para chegar com maior facilidade ao golo" previstas pelos portugueses.

A Praia de Buarcos recebe igualmente a Liga Europeia feminina, em que Portugal defronta a Inglaterra, na quinta-feira, Suíça, na sexta, e República Checa, no sábado, para chegar à superfinal no domingo, com o selecionador, Alan Cavalcanti, a ver um grupo que deu uma "resposta muito boa" e está "muito motivado e com grande vontade".