Mário Patrão é campeão do mundo de cross country em veteranos

O motociclista português Mário Patrão sagrou-se este domingo campeão do mundo de 'cross country' em veteranos, ao vencer esta categoria no Rali da Andaluzia, somando novo título no todo-o-terreno internacional.

Ao longo da temporada, sancionada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português venceu no Dakar, em Marrocos e agora na Andaluzia, levando para casa o Troféu atribuído pela FIM.

Citado em comunicado, o próprio piloto explicou que esta vitória é o cumprir de "um objetivo", dedicando-a aos patrocinadores e a quem "diariamente partilha a sua luta" e o ajuda "a seguir em frente".

Patrão, de 46 anos, junta este título ao Nacional e 'rally raid' e o título europeu de bajas.