Mário Rui e William falham primeiro treino

Os dois jogadores, a contas com problemas físicos, foram as únicas ausência no início da preparação do jogo com o Luxemburgo.

O defesa Mário Rui e o médio William Carvalho falharam esta terça-feira o primeiro treino da seleção portuguesa, que começou a preparar o embate de sexta-feira com o Luxemburgo, de qualificação para o Euro 2020.

Os dois jogadores realizaram trabalho de ginásio e de recuperação, estando ausentes da sessão que decorreu na Cidade de Futebol, em Oeiras, e na qual o selecionador Fernando Santos contou com 22 jogadores, incluindo Ruben Semedo, que foi chamado pela primeira vez aos trabalhos da seleção.

Na segunda-feira, Rafa foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, também devido a problemas físicos, tendo diminuído o número de jogadores convocados para 24.

O Portugal-Luxemburgo será apitado pelo árbitro polaco Daniel Stefanski.