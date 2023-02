Mário Rui expulso por agressão no triunfo do líder Nápoles em Empoli

JN/Agências Hoje às 19:45 Facebook

O líder Nápoles foi, este sábado, a Empoli somar o oitavo triunfo seguido (2-1) na Liga italiana, num encontro da 24.ª jornada, em que o futebolista português Mário Rui foi expulso, por agressão a um adversário.

Um golo na própria baliza do albanês Ardian Ismajli, aos 17 minutos, colocou o conjunto napolitano na frente do marcador, no Estádio Carlo Castellani, onde o nigeriano Victor Osimhen (28), melhor artilheiro da prova, viria a ampliar a vantagem, naquele que foi o 19.º tento.

No segundo tempo, o internacional luso Mário Rui agrediu um adversário com um pontapé, aos 67 minutos, e acabou por receber o cartão vermelho direto, depois do árbitro rever o lance no monitor do videoárbitro (VAR).

Com este triunfo, o Nápoles passa a somar 65 pontos, contra os 47 do perseguidor e segundo classificado, o Inter Milão, que no domingo visita o Bolonha. O Empoli é 12.º, com 28.