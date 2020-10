Mário Rui impedido de viajar e Sequeira convocado para a Seleção

JN/Agências Hoje às 22:10 Facebook

O lateral Nuno Sequeira, do Sporting de Braga, foi este domingo chamado pela primeira vez à Seleção portuguesa, substituindo Mário Rui, do Nápoles, que está impedido de sair de Itália.

Devido aos casos da covid-19 no plantel do Nápoles, que este domingo faltou ao jogo no terreno da Juventus, Mário Rui está impossibilitado de viajar até Portugal e por isso vai falhar os três jogos que Portugal tem agendado para outubro.

Com esta ausência, o selecionador Fernando Santos optou por chamar Nuno Sequeira, lateral esquerdo de 30 anos que está a cumprir a sua quarta temporada no Sporting de Braga.

Os campeões europeus defrontam na quarta-feira a Espanha num jogo particular no Estádio José Alvalade, em Lisboa, visitando depois a França (a 11 de outubro) e recebendo a Suécia (no dia 14), novamente no recinto do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações.

Com dois encontros disputado no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, Portugal e França lideram com seis pontos, enquanto Suécia e Croácia ainda não pontuaram.

Na segunda-feira, os 26 jogadores convocados por Fernando Santos têm de se apresentar na Cidade do Futebol, em Oeiras, até às 16.30 horas e uma hora depois, o selecionador nacional dirige a primeira sessão de trabalho.