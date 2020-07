Mário Silva assume comando do Rio Ave

José Pedro Gomes Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador, de 43 anos, foi o escolhido pelo Rio Ave para suceder a Carlos Carvalhal no comando técnico da formação vila-condense na próxima época.

As negociações com o treinador, que deixou recentemente o Almería, do segundo escalão do futebol espanhol, foram concluídas na tarde desta quinta-feira, e nos próximos dias Mário Silva estará em Vila do Conde, para formalizar o vínculo.

Esta será a primeira experiência de Mário Silva como treinador no escalão maior do futebol nacional, depois de uma carreira com vários anos de ligação à formação do F. C. Porto, onde se notabilizou, como treinador, a orientar a equipa sub-19 dos dragões na conquista do título europeu da categoria, em 2018.

Recentemente, Mário Silva esteve associado ao Vitória de Guimarães, que, entretanto, optou por Tiago Mendes como sucessor de Ivo Vieira.