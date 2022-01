Mário Silva assume comando do Santa Clara

Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Mário Silva foi anunciado como novo treinador do Santa Clara. O técnico, de 44 anos, sucede a Tiago Sousa, que orientou a equipa de forma interina após a saída de Nuno Campos.

Em comunicado, o clube açoriano revela que escolha do novo treinador "baseia-se não só na ideia de jogo e direção que pretende incutir ao grupo de trabalho dentro de campo, de um futebol positivo e eficaz, mas também no perfil e personalidade" de Mário Silva, em quem reconhece "profissionalismo, competência, humildade e inteligência".

A estreia de Mário Silva no banco do Santa Clara dá-se no próximo domingo, diante do Tondela. O vínculo que liga o técnico aos açorianos é válido até ao final da temporada.

Ainda no mercado, o Santa Clara oficializou a chegada do colombiano Oscar Barreto, de 28 anos. O avançado deixou os peruanos do Sport Huancayo e assinou até 2023, ocupando a vaga deixada em aberto pela saída de Jean Patric para os japoneses do Cerezo Ozaka. Esta será a segunda experiência de Barreto em Portugal, depois de ter passado pelo Rio Ave, em 2017/2018.