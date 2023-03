Mário Silva é o novo treinador da equipa de futsal do Benfica

JN/Agências Hoje às 22:01 Facebook

Mário Silva foi, esta terça-feira, apresentado como novo treinador da equipa de futsal do Benfica, transferindo-se dos Leões de Porto Salvo e assinando acordo até 2025 com o clube da Luz.

O novo técnico, que já orientou o treino desta terça-feira, está de regresso ao Benfica, já que foi adjunto de Joel Rocha durante sete temporadas nos encarnados, entre 2014/2015 e 2020/2021.

Mário Silva, de 42 anos, sucede no cargo ao espanhol Pulpis, despedido após a derrota ante o Quinta dos Lombos, que deixou os 'encarnados' mais longe da liderança do campeonato, em terceiro lugar, a seis pontos do líder Sporting, quando faltam quatro jornadas para o final da fase regular da prova.

Em declarações aos meios de comunicação do Benfica, Mário Silva considerou que o regresso é "um privilégio e uma honra", por ser para o clube que conhece "desde criança".

"É um privilégio e uma honra poder regressar a esta casa, que aprendi a conhecer desde criança, que conheço por dentro, da qual tenho memórias e recordações muito boas desses dois momentos. Quero ajudar a construir mais memórias e recordações muito boas daqui para a frente", disse, em declarações à BTV.

A transferência também foi anunciada pelo Leões de Porto Salvo, onde o técnico estava desde o meio da época 2021/22, que começara no Torreense.

"O Clube Recreativo Leões Porto Salvo e o Sport Lisboa e Benfica chegaram a um acordo para a transferência do treinador da equipa sénior, Mário Rui Pereira Silva, do Leões Porto Salvo para o clube da Luz. Aproveitamos para anunciar que o comando técnico do Leões Porto Salvo será assumido a partir de hoje pelo Cláudio Moreira, ex-treinador adjunto", refere o clube de Oeiras.