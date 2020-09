Mário Silva refuta favoritismo do Rio Ave no jogo da Liga Europa

Hoje às 17:50 Facebook

O treinador do Rio Ave, Mário Silva, descartou esta segunda-feira o favoritismo da equipa para o jogo da segunda eliminatória da Liga Europa, frente aos bósnios do FK Borac.

O técnico dos vila-condenses, que vai fazer a estreia oficial no comando da equipa da foz do Ave, preferiu dividir com o adversário as chances de seguir em frente na competição, lembrando que este é um jogo a uma só mão e disputado na casa do adversário, na Bósnia Herzegovina.

"É um jogo em que é difícil falar em favoritos. Sabemos que o momento das equipas não é o mesmo e tudo pode acontecer. As probabilidades são 50/50, mas queremos fazer com que em jogo sejamos superiores perante um adversário que nos vai criar dificuldades", disse Mário Silva.

O treinador do Rio Ave lembrou que o FK Borac já leva, esta época, nove jogos de competição oficial, ressaltando alguns dos argumentos do adversário enquanto coletivo.

"Em termos de dimensão física é uma equipa forte, que nos últimos anos tem estado em bom plano, tendo jogadores perigosos ofensivamente. Em termos defensivos tem algumas lacunas que vamos tentar explorar. Se conseguirmos controlar o jogo com bola tudo se tornará mais fácil", adiantou o técnico dos vila-condenses.

Mesmo reconhecendo essas dificuldades, Mário Silva partilhou a ambição da equipa em "ganhar e, se possível, com uma boa exibição", confiando na experiência do seu grupo de trabalho.

"Estamos preparados, e o importante é termos qualidade no plantel. Estou satisfeito com o grupo que tenho, com muitos elementos com experiência internacional o que pode ser preponderante nestes jogos", vincou o treinador.

Questionado se já tem um onze base preparado para este desafio, Mário Silva garantiu que "ainda nada está fechado", vincando que "a qualidade do plantel permite que todos estejam aptos para jogar".

Ainda assim, Ronan e Junio Rocha, ambos lesionados, não poderão viajar com a equipa para a Bósnia Herzegovina esta quarta-feira, num voo particular, desde o Porto, que vai levar a equipa, direção e elementos da comunicação social.

A partida entre o Rio Ave e FK Borac está agendada para as 19 horas, no estádio Gradski, na cidade de Banja Luka, na Bósnia Herzegovina, e terá arbitragem do belga Jonathan Lardot.