Mário Silva rescindiu com o Santa Clara

Mário Silva rescindiu contrato com o Santa Clara, deixando a equipa açoriana no 15.º lugar da Liga.

O técnico português tinha contrato até 2024, mas apenas teve três vitórias nos 15 jogos disputados, insuficientes para a Direção do Santa Clara. A derrota de ontem, com o Braga (0-4), foi a gota de água na insatisfação da equipa insular para com o treinador.

No comando interino fica o treinador adjunto, Danilo Accioly, enquanto os responsáveis açorianos procuram o substituto definitivo.

Mário Silva estava na segunda temporada ao comando da Santa Clara, tendo conseguido apenas oito vitórias em 38 jogos.