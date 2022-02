Mário Silva: "Respondemos bem ao poderio do Benfica"

O treinador do Santa Clara considerou que, apesar da derrota na Luz, os açorianos, que até estiveram na frente do marcador, fizeram uma boa exibição diante do Benfica.

"Não conseguimos pontuar, que era o que queríamos. Tínhamos a ambição de fazer um bom jogo, o que eu acho que fizemos, e ganhar. Não há nada a apontar aos jogadores. Fomos uma equipa personalizada, não nos remetemos apenas à defesa. Respondemos bem ao poderio do Benfica e, na primeira parte, conseguimos fazer um golo e levar perigo à baliza contrária. Na segunda parte, acabámos por sofrer a reviravolta, mas a nossa luta continua. Ficou mais uma vez provado que estamos aqui para dar luta até ao fim. Agora é continuar e dar novamente uma resposta no próximo jogo", disse Mário Silva.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, no Estádio da Luz, o Santa Clara em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Mohebi marcou para os açorianos, mas Darwin, em dois minutos, deu a volta ao marcador.

Com este triunfo, o clube encarnado, terceiro colocado, passou a somar 50 pontos, ficando a 10 do F. C. Porto e quatro do Sporting, equipas que empataram na sexta-feira no Dragão (2-2), enquanto o Santa Clara, que não perdia há cinco jogos, manteve-se com 24, em 10.º.