Marítimo - F. C. Porto teve quatro expulsões na primeira parte, três delas nos dragões

O jogo entre o Marítimo e o F. C. Porto ficou marcado por quatro expulsões na primeira parte.

Uma estreia amarga. Bernardo Folha estreou-se a titular pela equipa principal do F. C. Porto, mas acabou expulso, já depois do adjunto Vítor Bruno também ter visto vermelho, por acumulação de amarelos. O jovem jogador viu dois cartões, ao minuto 7 e 38. Um minuto depois, foi a vez do treinador Sérgio Conceição receber ordem de expulsão por parte de Fábio Veríssimo, por protestos.

Ainda antes do intervalo, também a equipa insular ficou reduzida a dez, depois de Pablo Moreno ver o segundo cartão amarelo. Pode seguir o jogo ao minuto aqui.

Veja os momentos: