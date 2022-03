Marítimo acredita que pode "quebrar" sequência positiva do Gil Vicente

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, acredita que a equipa pode "quebrar" a sequência de bons resultados do Gil Vicente.

"Aquilo que sentimos, enquanto Marítimo, é que temos de ser altamente capazes para percebermos que vamos defrontar uma equipa que está serena e confiante, mas que, ao mesmo tempo, vem de uma sequência tão grande [de bons resultados] que sentimos que a qualquer momento vamos poder quebrá-la", afirmou o treinador, de 38 anos, na antevisão à partida que será disputada no domingo.

Vasco Seabra garante que o encontro terá duas equipas "com uma vontade muito grande de jogar para ganhar", seja o Marítimo para regressar às vitórias ou o Gil Vicente com a hipótese de poder tomar de assalto o quarto lugar da Liga, ocupado pelo Braga, que se encontra à distância de um ponto.

"Não somos uma equipa que se esconde do jogo, nem de ficar na expectativa. Somos uma equipa de pressionar, de querer ter a bola. Do outro lado, sentimos que vai ter exatamente o mesmo padrão. Por isso, sentimos que vai ser um jogo muito dividido", destacou o timoneiro dos insulares.

Seabra teceu elogios ao Gil Vicente, uma "das melhores equipas do campeonato, com dimensão coletiva, que procura sempre muito a posse e desbloquear na primeira fase", sendo, igualmente, muito agressiva no último terço.

Sobre Ricardo Soares, técnico da formação que ainda não conheceu o sabor da derrota em 2022, disse que se trata de "um excelente treinador", e que do outro lado estará "uma equipa completa".

O Marítimo, oitavo classificado, com 32 pontos, visita o Gil Vicente, que ocupa a quinta posição, com 45, no domingo, às 15.30 horas, em partida da 27.ª jornada da I Liga de futebol, que conta com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.