Marítimo anuncia resultados negativos aos testes de rastreio

Os jogadores do plantel principal, equipa técnica e staff do Marítimo tiveram resultados negativos aos testes de rastreio à covid-19, realizados na segunda-feira.

Os testes "zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea" foram feitos nos balneários do Estádio do Marítimo, no Funchal, na segunda-feira, e deram negativo, "o que atesta os elementos integrantes dos trabalhos da equipa principal para o exercício das suas funções", salienta o comunicado publicado no site do emblema madeirense.

Os resultados surgiram um dia antes do previsto, na segunda semana de trabalho do Marítimo no relvado, com vista à preparação para o regresso do campeonato, agendado para 4 de junho.

Após a declaração de pandemia, a 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.