Marítimo aponta à vitória frente a um Tondela "difícil de analisar"

Vasco Seabra, treinador dos madeirenses, tem um "desejo muito grande de vencer" o Tondela, adversário "difícil de analisar" sob um novo comando técnico.

"Fica difícil de conseguirmos perceber aquilo que poderá vir a acontecer, mas, mais importante do que aquilo que vai ser a predisposição do adversário, tem a ver essencialmente connosco, com a forma como encaramos as coisas", frisou Vasco Seabra, relembrado que os visitantes "querem inverter a sua situação, daí a aposta num novo técnico".

Para continuar a dar uma resposta positiva, após um empate diante do Gil Vicente (1-1), Seabra garante que o Marítimo tem de entrar no seu "registo máximo", com o foco e concentração como fatores indispensáveis para alcançar os três pontos nos Barreiros.

Sobre a paragem para os jogos de seleções, o técnico diz que foi benéfica para "reduzir diferenças e recuperar alguns jogadores no que diz respeito a mazelas físicas, como também situações de algum acumular de fadiga e de esforço". "Sentimos que estamos mais preparados e com muita vontade de regressar à competição", sublinhou, enfatizando que a pausa serviu, igualmente, para "aprimorar os momentos tanto ofensivos, como defensivos".

Contrariando os resultados dentro de portas (o Marítimo não conhece o sabor da vitória perante os seus adeptos há cinco jogos), o número de apoiantes tem crescido de jogo para jogo, tendo registado um recorde (6.727) no último encontro, diante do V. Guimarães, que os insulares perderam por 1-0.

O timoneiro maritimista deixou um apelo aos apoiantes do emblema madeirense "para bater um novo recorde e voltar a ter ainda mais apoio".