Marítimo apresentou Sassá como reforço para o ataque

O avançado brasileiro Sassá chegou esta sexta-feira ao Marítimo afirmando vir com vontade de fazer o "melhor trabalho" e deixar uma "boa impressão" ao serviço dos madeirenses.

"Quero fazer o melhor trabalho aqui e deixar uma boa impressão", sublinhou o novo reforço dos verde rubros, que se define como um jogador muito competitivo, que sabe jogar "tanto dentro como fora de área", em declarações à televisão do clube.

O atleta brasileiro, de 27 anos, transferiu-se para o Cruzeiro em 2017, no qual disputou, ao longo de três temporadas, 92 partidas e apontou 20 golos, tendo sido emprestado, na sequência da descida de divisão do clube de Minas Gerais, ao Coritiba, em 2020, alinhando em 18 encontros e juntando mais quatro tentos à sua conta pessoal.

"Espero ajudar os meus companheiros de equipa e agarrar esta oportunidade com 'unhas e dentes'", afirmou o jogador formado no Botafogo, que contou com uma breve passagem pelo clube Oeste em 2014, seguindo-se o Náutico no mesmo ano, ambos da Série B, cedido pela equipa do Rio de Janeiro.

Antes de chegar ao Marítimo, regressou ao Cruzeiro em setembro, quando era comandado por Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, entre 2003 e 2008. O avançado brasileiro é o segundo reforço do Marítimo em janeiro, depois do médio italiano Stefano Beltrame.