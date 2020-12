Marítimo-Belenenses SAD e Santa Clara-Vitória de Guimarães com novos horários

JN/Agências Hoje às 22:11 Facebook

Os horários dos encontros Marítimo-Belenenses SAD e Santa Clara-Vitória de Guimarães, referentes à 10.ª jornada da Liga, foram alterados.

Inicialmente agendado para as 18.45 horas do dia 21 de dezembro, a receção dos madeirenses aos lisboetas vai acontecer dois dias mais cedo, a partir das 15 horas de 19 de dezembro, enquanto o embate que vai opor os açorianos aos minhotos mantém-se no dia 21, mas terá início 45 minutos mais cedo que estava previsto, pelas 20.15 horas locais (21.15 horas em Portugal continental).

A ronda 10, que abre com o jogo entre Portimonense e Famalicão, em 18 de dezembro, será antecedida pelos quartos de final da Taça da Liga, a disputar entre 15 e 17.