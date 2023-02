Marítimo-Braga: A arma da eficácia também Val para manter sonho vivo

Guerreiros dão a volta na primeira parte, após tento inicial insular. Penálti de Racic após erro de Val Soares desequilibra duelo. Arsenalistas sobem para oito pontos distância para Sporting

O Sporting de Braga passou o teste dos Barreiros, somou três pontos após ter estado em desvantagem e aproveitou a derrota do Sporting no clássico para aumentar para oito pontos a diferença sobre os leões, na terceira posição.

Num jogo em que a equipa minhota não entrou bem e chegou a estar em desvantagem no marcador, a forma como rapidamente reagiu ao tento dos insulares e também se colocou a vencer foram aspetos fundamentais para alcançar o precioso triunfo, que permite manter vivo o sonho de ir o mais longe possível: está a dois pontos do F.C. Porto e a sete do líder Benfica.