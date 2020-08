Marítimo contrata médio Guitane e avançado Rúben Macedo

JN/Agências Ontem às 20:34 Facebook

O médio francês Rafik Guitane e o avançado português Rúben Macedo são reforços do Marítimo para a época 2020/2021, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga.

"Estou muito contente por assinar pelo Marítimo. Espero que possamos fazer uma boa época", salientou o médio de 21 anos.

O novo jogador de Lito Vidigal fez toda a formação no Le Havre, da Liga Francesa, tendo ingressado na época 2018/2019 no Rennes, equipa que conquistou na época transata o último lugar do pódio, no patamar mais alto do futebol gaulês.

Guitane, em declarações à Marítimo TV, sublinhou que o objetivo pessoal passa por levar o emblema verde-rubro o mais longe na tabela classificativa. "A nível individual, desejo ajudar o clube o melhor possível e espero que fiquemos nos lugares cimeiros", completou.

O internacional sub-17 e sub-19 pela França junta-se ao avançado Fumu Tamuzu (ex-Avenir Béziers, França) na lista de reforços para a época 2020/2021 do clube madeirense.

O avançado Rúben Macedo, de 24 anos, assinou ate 2022. Formado nas escolas do F. C. Porto, conta com passagens pelo Chaves, clube no qual se estreou na Liga, na temporada 2018/19, que marcou a descida da equipa flaviense.

Na época seguinte (2019/2020), Rúben Macedo assinou pelo Aves, mas o desfecho foi o mesmo: 22 partidas disputadas e um golo apontado, frente ao Marítimo, não evitaram mais uma descida de escalão no currículo do avançado português.

Após ter rescindido contrato com o clube da Vila das Aves, seguiu-se a proposta do emblema insular, que em breve deverá oficializar o jogador.