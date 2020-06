Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:54 Facebook

O Marítimo venceu o Benfica (2-0), em jogo a contar para a 29.ª jornada, e acentuou ainda mais o mau momento vivido pelas águias. Nanu, com assistências para os golos de Correa e Ricardo Pinho, foi o jogador em destaque. Com esta derrota, o Benfica pode ver, esta segunda-feira, o F. C. Porto distanciar-se ainda mais na liderança da Liga.

Bastaram duas arrancadas de Nanu para elevar o pesadelo benfiquista para um panorama cada vez mais negro. Num jogo de sentido único, o defesa direito que muitas vezes também ocupa zonas mais ofensivas do terreno, ligou a moto, aos 74 e aos 78 minutos, e assistiu de forma primorosa os companheiros Correa e Rodrigo Pinho para os golos que ditaram a história do jogo.



Com esta derrota, os encarnados mantêm os 64 pontos que já tinham à entrada para a 29.ª jornada e podem ver o líder F. C. Porto, que defronta esta segunda-feira o Paços de Ferreira, aumentar ainda mais a distância no topo. Já o Marítimo, que manteve a tendência de marcar nos jogos em casa - apenas não o fez contra o V. Guimarães - soma 31 pontos e ascende, ainda que à condição, ao 12.º lugar.