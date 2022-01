Marítimo e Belenenses SAD empatam em jogo com duas expulsões

JN/agências Hoje às 18:04 Facebook

Os azuis somam um ponto na luta pela permanência, enquanto os madeirenses perdem terreno em relação aos lugares europeus.

O Marítimo e o lanterna-vermelha Belenenses SAD empataram este domingo (1-1), na Madeira, num jogo da 19.ª jornada da Liga, em que as equipas acabaram reduzidas a 10 jogadores.

No Funchal, Alisson Safira inaugurou o marcador para os azuis, de grande penalidade, aos 13 minutos, mas Matheus Costa, nas compensações da primeira parte (45+5), empatou, quando o Marítimo já estava reduzido a 10, por expulsão, com vermelho direto, do avançado Joel Tagueu (44).

Com este empate, o Marítimo, que vinha de três vitórias consecutivas, continua no nono lugar, com 24 pontos, enquanto o Belenenses SAD, que viu Jordan van der Gaag ser expulso por acumulação de amarelos aos 67 minutos, somou o terceiro jogo sem vencer, depois de duas derrotas, e mantém-se no último posto, com 12.