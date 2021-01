JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

O Boavista somou, este domingo, o sexto jogo consecutivo sem vencer na Liga, ao empatar a zero na visita ao Marítimo na 12.ª jornada.

No Funchal, os axadrezados interromperam a série vitoriosa do Marítimo, que tinha triunfado nos últimos dois jogos, mas não foram além de um empate, o sétimo na edição 2020/21 da Liga.

Os madeirenses sobem ao sétimo lugar, à condição, com 14 pontos, enquanto o Boavista deixa provisoriamente os lugares de despromoção e é 16.º, somando 10 pontos, mais um do que o Farense e dois do que o Portimonense, que se defrontam na segunda-feira, em jogo da 12.ª jornada.

Veja o resumo do jogo: