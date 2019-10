Marítimo e F. C. Porto empatam a um golo em jogo intenso

Ontem às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Marítimo e F. C. Porto empataram (1-1), esta quarta-feira, em jogo da nona jornada da Liga, disputado no Estádio do Marítimo.

Numa fase da partida em que as equipas ainda se estudavam, o Marítimo adiantou-se por intermédio do francês Bambock, logo aos 11 minutos, mas o F. C. Porto resgatou ainda um ponto, quando Pepe, aos 84, igualou a contenda.

O F. C. Porto até entrou melhor e, logo aos seis minutos, Mbemba colocou à prova Amir, mas foi o Marítimo quem se adiantou no marcador, num potente remate de Bambock, que aproveitou um ressalto na área, após um pontapé de canto.

Os dragões reagiram e, aos 19 minutos, Luís Diaz proporcionou uma grande intervenção a Amir, que, a dois tempos, negou o golo ao avançado colombiano.

A segunda metade começou praticamente com uma oportunidade do Marítimo, num livre de Correa que desviou na barreira e que obrigou Marchesín a mostrar reflexos.

Sérgio Conceição procurou alterar o cariz do jogo, fazendo entrar Zé Luís e Nakajima para os lugares de Uribe e Mbemba, recuando Jesus Corona para lateral-direito.

A pressão junto ao último reduto insular foi-se intensificando, mas o Marítimo, de forma equilibrada e consistente, ia mantendo o perigo afastado.

Até que aos 84 minutos, na sequência de um canto cobrado pelo recém-entrado Alex Telles, Soares cabeceou a bola embateu em Pepe e o F. C. Porto restabeleceu a igualdade.

Até ao apito final os portistas tudo tentaram para alterar o rumo dos acontecimentos, mas o resultado não sofreu alterações.