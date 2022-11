Marítimo e Famalicão empatam no Funchal

JN/Agências Ontem às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marítimo empatou (0-0), este domingo, na receção ao Famalicão, em jogo da 12.ª jornada da Liga, e somou quarta partida consecutiva sem perder, enquanto os famalicenses continuam sem vencer fora.

No Funchal, a equipa da casa, que na jornada anterior conseguiu a primeira vitória na competição, não conseguir dar sequência aos triunfos, mas vai em quatro jogos seguidos sem perder (três empates e uma vitória), enquanto o Famalicão, que vinha de uma derrota, ainda venceu fora de casa no campeonato.

Com este resultado, o Marítimo continua em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com seis pontos, enquanto o Famalicão é 14.º, com 11.

PUB

Veja o resumo do jogo: