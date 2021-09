Marítimo e Farense jogam em casa emprestada

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

O Marítimo vai receber o Arouca, na segunda-feira, na quinta jornada da Liga Portugal, no Estádio da Madeira, na Choupana, devido a interdição dos Barreiros por causa do mau estado do relvado. O Farense vai defrontar o Benfica B no Estádio do Algarve, para Liga Portugal 2.

"Para conhecimento dos clubes associados e demais interessados comunica-se que o Marítimo requereu à Liga Portugal que o jogo que disputará na condição de visitado a contar para a quinta jornada se realize no Estádio da Madeira, em virtude do estádio que indicou como aquele em que disputaria os jogos na referida condição se encontra em obras, nomeadamente para intervenção no relvado", lê-se num comunicado do organismo.

A 23 de agosto, o relvado do Estádio dos Barreiros, a casa do Marítimo, ficou automaticamente interditado depois de ter recebido uma segunda nota negativa por parte dos inspetores da Liga.

Pela mesma razão, o jogo entre Farense e Benfica B, da sexta jornada da Liga Portugal, agendado para 19 de setembro, vai ser disputado no Estádio Algarve, por impedimento do recinto do clube de Faro. Nesse encontro, o Farense mantém o estatuto de equipa visitada.

A Liga acrescentou ainda que o emblema algarvio está a "proceder às alterações necessárias de forma a estar em conformidade com o Manual de Licenciamento das Competições".