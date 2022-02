Marítimo e Sporting empatam na Madeira

Marítimo e Sporting empataram (1-1), este sábado, no Fuchal, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Xadas e Slimani marcaram os golos.

Os madeirenses inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, por Xadas. André Vidigal cruzou, Nuno Santos fez um mau corte e a bola acabou por sobrar para o médio, que rematou de pé esquerdo. Slimani fez o empate aos 38 minutos após assistência de Matheus Reis e, no minuto seguinte, Alipour ainda festejou mas o golo acabou por ser anulado por fora de jogo.

Com este empate, o Sporting manteve o segundo posto, agora com 58 pontos, a cinco do líder F. C. Porto, que entra em campo no domingo, com a receção ao Gil Vicente. Já o Marítimo ocupa um tranquilo oitavo posto, com 29 pontos.

Veja os golos e os casos: