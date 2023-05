Marítimo empata e mantém-se na zona de despromoção

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 18:56 Facebook

Insulares empataram a duas bolas com o Rio Ave, em casa, e ficam, à condição, em zona de playoff de despromoção.

O Marítimo empatou por 2-2 com o Rio Ave, este domingo, e continua em perigo de descida de divisão. A equipa da Madeira ocupa, à condição, o 16º lugar do campeonato, com 23 pontos, que obriga à disputa do playoff de manutenção - o Paços de Ferreira, que joga, também, este domingo, com o Sporting C.P, soma 20 pontos, e pode ultrapassar o Marítimo, caso conquiste os três pontos na partida com os leões.

O conjunto de Vila do Conde marcou primeiro, por intermédio de Hernâni, aos 35 minutos, com Leonardo Ruiz a dilatar a vantagem, com um "chapéu" a Marcelo Carne, dois minutos depois. Os madeirenses ainda conseguiram reduzir para 2-1 antes do intervalo, através de um belo lance individual de Félix Correia, e, já na segunda parte, aos 76 minutos, o capitão, Edgar Costa, garantiu o empate, num lance em que Jhonatan, guarda-redes do Rio Ave, saiu da baliza de forma imprudente.