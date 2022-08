Marítimo empresta Pedro Pelágio a clube do Chipre

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

O médio Pedro Pelágio, do Marítimo, vai disputar a próxima temporada nos cipriotas do Paphos FC, disse, esta terça-feira, à agência Lusa, fonte oficial do emblema da Liga portuguesa.

Pedro Pelágio fez toda a formação no Marítimo e destacou-se no emblema insular por ter representado, na temporada 2018/2019, o plantel principal, a equipa B, os sub-23 e os juniores. No plantel profissional, disputou 79 partidas oficiais.

No Paphos FC, conjunto que disputa a 1.ª liga do Chipre, o madeirense, que chega por empréstimo de uma temporada, vai encontrar o português Bruno Tavares (ex-Sporting).

O médio defensivo, de 22 anos, perdeu espaço na equipa liderada por Vasco Seabra após a contratação de João Afonso (ex-Gil Vicente) e Rafael Brito (ex-Benfica).

Pedro Pelágio é a sétima saída do plantel maritimista, seguindo-se ao guarda-redes Paulo Victor, ao defesa Tim Soderstrom, aos médios Iván Rossi e Rafik Guitane e aos avançados Alipour e Henrique.