Marítimo espera voltar a jogar no seu estádio já no domingo

Clube adquiriu um novo relvado, que está a ser instalado. O presidente Rui Fontes crê num aval positivo por parte da Liga de Clubes.

Poderá estar para breve o regresso do Marítimo ao seu estádio. Impedido de ali jogar devido às más condições do relvado, o clube madeirense adquiriu um novo tapete e, segundo o presidente Rui Fontes, estarão reunidas as condições para a equipa, agora comandada por Vasco Seabra, possa receber o Paços de Ferreira no seu recinto, no domingo.

O novo relvado chegou hoje e já está a ser instalado. "Se tudo ficar concluído até amanhã, como prevemos, penso que a Liga vai autorizar que o Marítimo jogue no seu estádio já no próximo domingo", disse o dirigente, que defende que o clube "cumpriu com tudo o que foi determinado" pelo organismo que tutela as competições profissionais de futebol em Portugal.

Desde a 5.ª jornada a utilizar o estádio do vizinho Nacional nos jogos em casa, depois de duas avaliações negativas ao relvado, nas partidas com o Braga e o F. C. Porto, o Marítimo pode ver no regresso a casa um tónico importante na luta pela fuga aos últimos lugares tabela. Atual 17.ª classificada na Liga, com 11 pontos, a equipa insular procura inverter a série de nove jogos consecutivos sem vencer para o campeonato.