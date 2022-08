Marítimo garante "sintonia" entre clube e SAD

JN/Agências Hoje às 18:08 Facebook

O Marítimo anunciou, esta terça-feira, que clube e Sociedade Anónima Desportiva "estão em sintonia", após anúncio da destituição de João Luís por Rui Fontes, presidente do clube da Liga, que revelou que iria assumir a SAD.

A nota publicada pelos verde rubros dá conta que os dois presidentes se reuniram esta manhã para "analisar o atual momento da equipa principal do Marítimo", que após três jornadas ocupa o 18.º e último lugar da Liga, sem qualquer ponto.

"Do encontro emergiu a total convergência sobre o que move Rui Fontes e João Luís Martins: os superiores interesses do Club Sport Marítimo", dando a entender que a pretensão de Rui Fontes em destituir a SAD do emblema madeirense, devido ao mau arranque da equipa de futebol no principal escalão nacional, ficou em suspenso.

De acordo com o mesmo comunicado "estão em curso negociações para fortalecer o setor ofensivo da formação liderada por Vasco Seabra", de forma a dar resposta à ausência de pontos, após três derrotas ante o F. C. Porto (5-1), Desportivo de Chaves (1-2) e Sporting de Braga (5-0).

Na segunda-feira, o presidente do Marítimo, Rui Fontes, revelou a intenção de destituir a SAD, liderada por João Luís, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira.

"Vou estar aí [na Madeira] amanhã [hoje] de manhã e vou tomar medidas drásticas. Vou tomar conta da SAD, quer eles queiram, quer eles não queiram", destacou Rui Fontes ao matutino regional, após a pesada derrota no terreno do Sporting de Braga, por 5-0.

Em resposta, João Luís assumiu-se surpreendido, admitindo que não esperava ficar "a saber muitas destas coisas pela comunicação social".