Estreia de Petit azedada com golo ao cair do pano

Boavista até conseguiu vantagem madrugadora mas cedeu empate ao Marítimo nos descontos.

Estreia com sabor amargo para Petit no comando do Boavista, que viu, ontem, a equipa deixar escapar, ao cair do pano, uma vitória que parecia certa, perante um Marítimo de alma renovada com Vasco Seabra no comando e que foi premiado pelo inconformismo revelado.

Os axadrezados até deram motivos para o novo treinador sorrir, logo aos cinco minutos, quando Musa inaugurou o marcador numa jogada de insistência, vincando a entrada mais determinada que durou toda a etapa inicial, com um futebol de garras cravadas no meio-campo adversário, e que apenas pecou na definição final.

Os madeirenses só reagiram a partir da meia hora, com um remate de Beltrame, que ainda assim catapultou a confiança dos insulares para a segunda parte. Aí, o Marítimo teve o ascendente, criou mais oportunidades, e mesmo quando ficou sem Zainadine, por expulsão, não aliviou a pressão, frente a um Boavista, que tremeu com a expulsão de Makouta, e já aos 90+5, desconcentrou-se, abrindo uma brecha fatal para Henrique arrancar o empate.

