Marítimo pontua pela primeira vez com empate frente ao Boavista

André Bucho Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Axadrezados e insulares marcaram um golo cada e levaram um ponto para casa em encontro da nona jornada da Liga. Sebastián Pérez anotou o golo dos boavisteiros, André Vidigal marcou pelos madeirenses.

À nona jornada, o Marítimo conseguiu somar o primeiro ponto no campeonato. Os madeirenses viajaram este domingo ao Bessa e arrancaram um empate (1-1) frente ao Boavista.

Na primeira parte, Sebastián Pérez adiantou as panteras aos 22 minutos, mas André Vidigal, aos 56 minutos, voltou a empatar a partida. Joel Tagueu ainda usufruiu de uma grande penalidade para virar o jogo, mas desperdiçou.

PUB

O Boavista mantém-se assim no quinto posto, com 16 pontos, enquanto o Marítimo continua no último lugar, com apenas um ponto.

Veja o resumo do jogo: