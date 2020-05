Marítimo recorre ao TAD para impugnar fim da LigaPro

JN Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marítimo entrou com uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a solicitar a impugnação do cancelamento da LigaPro, decidida a 5 de maio pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Os madeirenses não só contestam a deliberação relativa à "suspensão definitiva da LigaPro" e ao "Fundo de apoio à Tesouraria em resposta à COVID-19", como também a resolução de 7 de Maio sobre o "Regulamento do Fundo de Apoio à Tesouraria em resposta à COVID-19".

O processo tem a Liga como entidade demandada e o Nacional e Farense como "contrainteressados", uma vez que a subida de ambos pode ser afetada.