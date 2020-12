Marítimo-Salgueiros da Taça de Portugal foi adiado

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

A receção do Marítimo ao Salgueiros, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, foi adiada para 23 de dezembro, depois de o clube portuense ter anunciado a existência de um surto de covid-19 no plantel.

"Por determinação da ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] Porto Oriental, o plantel do Salgueiros encontra-se em quarentena/isolamento profilático até ao dia 20 de dezembro, estando assim impossibilitado de competir até esta data", informou o Salgueiros na rede social Facebook.

A informação referente ao jogo entre o Marítimo, da Liga, e o Salgueiros, do Campeonato de Portugal, inicialmente marcado para o próximo domingo, às 16.45 horas, surge já no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet agendado para 23 de dezembro, com início às 11 horas.