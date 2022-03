Marítimo sobe ao sexto lugar e afunda Moreirense

JN/Agências Hoje às 18:07 Facebook

Um golo do central brasileiro Matheus Costa, aos 30 minutos, selou o quinto triunfo dos insulares como visitantes.

O Marítimo ascendeu este domingo, provisoriamente, ao sexto lugar da Liga, ao vencer no reduto do Moreirense por 1-0, em encontro da 25.ª jornada.

Um golo do central brasileiro Matheus Costa, aos 30 minutos, selou o quinto triunfo fora dos insulares, que vinham de dois jogos sem ganhar e só haviam vencido um dos últimos seis encontros.

Na classificação, o Marítimo passou a somar 32 pontos, contra 31 do Estoril (0-0 no reduto o Gil Vicente) e 29 do Portimonense (1-2 com o Benfica), enquanto o Moreirense mantém-se em 17.º, com 20.