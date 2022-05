Marítimo surpreende e elimina Eléctrico da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

O Marítimo, equipa da II divisão portuguesa de futsal, causou, esta quarta-feira, a primeira surpresa dos quartos de final da Taça de Portugal, ao bater o Eléctrico de Ponte de Sor por 7-2.

No Pavilhão Multiusos de Sines, os alentejanos, que terminaram a fase regular da Liga em terceiro lugar e vão disputar o "play-off" do título, foram surpreendidos pela estratégia de bloco baixo dos madeirenses, que seguem em quarto lugar no escalão secundário.

Os insulares deram início à surpresa logo no primeiro minuto, quando Kayque dos Santos aproveitou um 'mar' de facilidades concedidas pelos alentejanos para oferecer o primeiro golo do encontro a Paulo Babau.

Apenas três minutos depois, os mesmos protagonistas inverteram os papéis, com Babau a assistir dos Santos para o 2-0, antes de Alesandro Almeida (15) ampliar a vantagem.

A estratégia de bloco baixo e aproveitamento dos erros do adversário resultava na perfeição, mas os madeirenses acabaram por provar do seu 'veneno' antes do intervalo, quando Russo (19) aproveitou um adiantamento desnecessário do guarda-redes Moreira para reduzir para 3-1.

O Eléctrico intensificou a pressão no início do segundo tempo, período no qual o Marítimo parecia limitar-se a despejar bolas, muitas das quais sem nexo, mas Pincha (28) voltou a aumentar a vantagem dos insulares, num remate antes do meio-campo, aproveitando um corte defeituoso do guarda-redes André Correia, fora da área

As coisas complicaram-se ainda mais para o conjunto de Ponte de Sor no minuto seguinte, quando Nicolas Tomé (29) aproveitou o adiantamento de André Correia, que se precipitara nas funções de guarda-redes avançado, e ampliou para 5-1.

Com apenas 10 minutos para recuperar uma desvantagem de quatro golos, os alentejanos ganharam algum ânimo com o tento de Jonhn Lennon, num canto batido por Daniel Airoso, mas o Marítimo aproveitou sempre da melhor forma a pressão que soube colocar sobre o adversário.

Alesandro Almeida (34) 'bisou', a passe de Nicolas Tomé, após um passe longo do 'guardião' Moreira para as costas de defesa do Eléctrico e Paulo Babau (39) também faturou pela segunda vez, de cabeça, após uma reposição de linha lateral batida por Nicolas Tomé.

O Marítimo vai, assim, enfrentar na quinta-feira, pelas 21 horas, o vencedor do encontro entre Benfica e Caxinas, que se realiza hoje (21:00) no Pavilhão Multiusos de Sines, recinto que recebe, até domingo, a final a oito da Taça de Portugal.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines

Marítimo -- Eléctrico, 7-2

Ao intervalo: 3-1

Marcadores:

1-0, Paulo Babau, 01 minuto; 2-0, Kayque dos Santos, 04; 3-0, Alesandro Almeida, 15; 3-1, Russo, 19; 4-1, Pincha, 28; 5-1, Nicolas Tomé, 29; 5-2, Jonhn Lennon, 31; 6-2, Alesandro Almeida, 34; 7-2, Paulo Babau, 39

Equipas:

Marítimo: Moreira, Paulo Babau, Josué, Nicolas Tomé e Kayque dos Santos. Jogaram ainda: Pincha, Marco Gomes, Lucas Amparo, Claudinho, Fredy e Alesandro Almeida

Treinador: Bruno Salgado

Eléctrico: André Correia, Célio Coque, Hugo Neves, Daniel Airoso e Ygor Mota. Jogaram ainda: Ferrugem, Matheus, Gustavo Rodrigues, Russo, Peixinho e Jonhn Lennon

Treinador: João Freitas Pinto

Árbitros: Alexandre Costa (AF Aveiro) e Pedro Pereira (AF Aveiro)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Matheus (16)

Assistência: menos de 100 espectadores