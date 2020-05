Marítimo vai disputar jogos caseiros na Madeira

JN Hoje às 18:51 Facebook

O Marítimo vai disputar os cinco jogos caseiros que faltam no Estádio dos Barreiros. A DGS, bem como a Liga e a FPF, já terão dado parecer positivo.

O clube madeirense vai poder receber o V. Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão no estádio dos Barreiros. Segundo apurou o JN, o Marítimo já terá recebido o parecer positivo da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O presidente Carlos Pereira sempre defendeu que o Estádio do Marítimo, de nível 1, teria todas as condições para receber os jogos que faltam da Liga e já fez chegar à FPF uma proposta para que a final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e Benfica seja disputada na Madeira.

Na segunda-feira, haverá uma reunião entre a liga e os 18 clubes para dar a conhecer quais os estádios que irão receber as dez jornadas que faltam disputar.