Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um autogolo de Idris, no primeiro minuto, deu este sábado a vitória ao Marítimo por 1-0 na receção ao Boavista, que jogou em inferioridade durante quase toda a segunda parte do jogo da 14.ª jornada da Liga.

O golo na própria baliza do senegalês, aos 35 segundos do encontro, permitiu aos madeirenses regressarem às vitórias, após seis jogos, naquele que foi o primeiro triunfo do treinador José Gomes no comando dos insulares.

O segundo triunfo caseiro do Marítimo, que subiu provisoriamente ao 12.º lugar com 15 pontos, correspondeu ao segundo desaire seguido do Boavista, que segue em nono com 18 pontos e jogou desde os 47 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do peruano Gustavo Dulanto, com cartão vermelho direto.

Veja o resumo do jogo: