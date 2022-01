Marítimo vence em casa do Portimonense e sobe a nono na Liga

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

O Marítimo subiu, este domingo, ao nono lugar da Liga, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada, impedindo os algarvios de ascender ao quinto posto.

Guitane (45+7 minutos) e Joel Tagueu (90+1) marcaram os golos dos insulares, com Fabrício (68), de grande penalidade, ainda a empatar para os algarvios, que desperdiçaram um penálti, por Carlinhos (31 minutos).

Com este triunfo, o segundo como visitante, o Marítimo sobe ao nono lugar, com 20 pontos, enquanto o Portimonense se mantém no sexto lugar, com 24.

Veja o resumo do jogo: