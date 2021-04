Arnaldo Cafôfo Hoje às 18:34 Facebook

Insulares ultrapassam algarvios na tabela e já respiram melhor

O Marítimo somou o terceiro triunfo caseiro da época, ao vencer o também aflito Farense pela margem mínima. O golo de Aipour, perto do intervalo, foi suficiente para a vitória madeirense, se bem que os algarvios tudo fizeram para chegar, pelo menos, à igualdade.

No segundo tempo os madeirenses recuaram as linhas, uma estratégia que acabou por dar resultado, já que, apesar do sofrimento provocado pelos algarvios, acabaram por somar três pontos e ultrapassaram o Farense na tabela.

