Marítimo vence nos descontos e carimba descida de "Paços" e Santa Clara

Um golo, aos 90+5 minutos, deu o triunfo à equipa insular, na receção aos vizelenses. A vitória assegura a participação no playoff para a manutenção. Paços de Ferreira e Santa Clara, que ocupam os dois últimos lugares, descem de divisão.

O Marítimo venceu, nesta sexta-feira (1-0), em, casa, frente ao Vizela, no jogo inaugural da 33.ª jornada da Liga e garantiu a qualificação para o playoff, com o terceiro classificado da Liga 2.

Um golo de Claúdio Winck, aos 90+5, deu o triunfo aos insulares e ditou a despromoção de Santa Clara e Paços de Ferreira.

A equipa orientada por José Gomes passou a somar 26 pontos, mais seis do que o Paços de Ferreira, que tem 20, e mais sete do que o Santa Clara, que totaliza 19.

Os até aqui aflitos só jogam no decorrer do fim de semana, mas estão condenados à descida. O Santa Clara recebe o Portimonense neste sábado (15.30 horas), enquanto o Paços de Ferreira, no domingo (18 horas), jogará em casa com o Rio Ave.