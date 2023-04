Marítimo vence o Boavista e ganha distância na luta pela permanência

JN Hoje às 18:07 Facebook

O Marítimo venceu (3-2), este domingo, na receção ao Boavista e regressou aos triunfos na Liga.

Os madeirenses começaram da melhor forma o encontro, com André Vidigal a inaugurar o marcador aos três minutos. Félix Correia aumentou a vantagem insular e, na segunda parte, André Vidigal bisou. Os axadrezados responderam por Salvador Agra e Bruno Lourenço, que marcaram aos minutos 59 e 87, respetivamente.

Com este resultado, o Marítimo voltou ao primeiro lugar da zona de despromoção, que confere acesso ao play-off, passando a somar 19 pontos, mais dois do que o Paços de Ferreira (penúltimo, com 17) e mais quatro do que o Santa Clara (15).

Veja o resumo do jogo: