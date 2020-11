Marítimo vence Penafiel com hat-trick de Rodrigo Pinho

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marítimo qualificou-se, esta segunda-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após vencer (3-2) em casa do Penafiel, da Liga, após prolongamento, numa eliminatória com três grandes penalidades e decidida por Rodrigo Pinho.

O avançado brasileiro e melhor marcador dos insulares, com cinco golos na Liga, anotou os três tentos da equipa: marcou de grande penalidade aos 31 e 79 minutos, em momentos de desvantagem do Marítimo no marcador, acabando por resolver o jogo já no prolongamento, aos 93, aproveitando um erro defensivo do Penafiel.

As duas equipas foram a jogo com várias alterações nos onzes, incluindo as estreias absolutas de Charles e Rúben Macedo pelo Marítimo, com os locais melhores e mais ligados na primeira parte, que terminou com um golo para cada lado.

Bruno César adiantou o Penafiel de penálti, aos 17 minutos, e Rodrigo Pinho restabeleceu o empate, aos 31, também da marca de grande penalidade, em dois lances que deixaram dúvidas.

O Marítimo melhorou após o intervalo, num registo mais pressionante e promovendo trocas de bola mais rápidas, e até podia ter marcado por Joel, mas seria surpreendido numa transição rápida do Penafiel, aos 58 minutos, através de Simãozinho, que surgiu sem marcação do lado esquerdo, fletiu para o meio e rematou cruzado, batendo Charles pela segunda vez.

Os insulares não se entregaram e Rodrigo Pinho ameaçou o empate aos 70, num chapéu de fora da área, mas acabou mesmo por marcar, novamente da marca de grande penalidade, outra vez após falta de Vini, aos 79, empurrando a eliminatória para o prolongamento, período no qual voltou a fazer a diferença, aos 93, aproveitando um atraso defeituoso de David Santos.

Pela primeira vez em desvantagem, o Penafiel lançou-se no ataque, conseguiu encostar o Marítimo à sua área, mas sem o mesmo perigo que o maritimista Hermes criou aos 99 minutos, quando acertou no poste, num centro-remate.

Fica de jogo:

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Marítimo, 2-2 (2-3 após prolongamento).

Ao intervalo: 1-1.

No final do tempo regulamentar: 2-2

No final do primeiro tempo do prolongamento: 2-3

Marcadores:

1-0, Bruno César, 17 minutos (grande penalidade); 1-1, Rodrigo Pinho, 31 (grande penalidade); 2-1, Simãozinho, 58; 2-2, Rodrigo Pinho, 79 (grande penalidade); 2-3, Rodrigo Pinho, 93

Equipas:

Penafiel: Filipe Ferreira, Capela (Leandro, 106), Vini (Pedro Prazeres, 99), David Santos, Paulo Henrique, Simãozinho, Bruno César (Rafa Sousa, 106), Vasco Braga, João Amorim (Coronas, 66), Wagner (Gustavo Henrique, 73) e Ronaldo Tavares (Pedro Soares, 73).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Leandro, Coronas, Rafa Sousa, Gustavo Henrique, Pedro Prazeres e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Marítimo: Charles, Cláudio Winck, Kerkez, Lucas Áfrico, Hermes, Tamuzo (Correa, 61), Jean Irmer (Rafik Guitane, 77), Pelágio, Rúben Macedo (Jean Cléber, 104), Rodrigo Pinho (Fábio China, 104) e Joel Tagueau (Ali Pour, 61).

(Suplentes: Caio Secco, René Santos, Fábio China, Jean Cléber, Rafik Guitane, Correa e Ali Pour).

Treinador: Lito Vidigal.

Árbitro: André Narciso (AF setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kerkez (03), Charles (16), Jean Irmer (19), Ronaldo Tavares (27), Cláudio Winck (39), Simãozinho (55), Filipe Ferreira (71), Vini (78), Gustavo Henrique (81), Pedro Soares (84) e Capela (105+1).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.