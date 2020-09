JN/Agências Hoje às 18:39 Facebook

O Marítimo, reduzido a 10 unidades desde os 41 minutos, conseguiu este sábado o primeiro triunfo na Liga ao vencer em casa o Tondela por 2-1, com um bis de Rodrigo Pinho, na segunda jornada.

O avançado brasileiro decidiu o jogo com golos aos 34 e 45 minutos, enquanto, pelo meio, aos 43, o compatriota Pedro Augusto marcou para os forasteiros, pouco depois do cartão vermelho direto mostrado a Fábio China.

Os insulares, derrotados por 2-0 no reduto do Santa Clara na estreia, juntaram-se, provisoriamente, ao lote dos segundos classificados, com três pontos, enquanto o Tondela, que havia empatado 1-1 com o Rio Ave, manteve-se com um, junto aos sétimos.

Veja o resumo do jogo: