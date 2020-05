Marítimo volta a testar negativo à covid-19

JN/Agências Hoje às 22:17 Facebook

Jogadores, equipa técnica e restante staff do Marítimo tiveram, uma vez mais, resultados negativos nos testes de rastreio ao covid-19, avançou esta quarta-feira o clube madeirense.

Os testes haviam sido realizados na segunda-feira no Estádio do Marítimo e os próximos serão "realizados de acordo com o protocolo estabelecido para a retoma da competição, cujo pontapé de saída está agendado para a próxima semana", informou a formação verde-rubra.

O Marítimo tem o regresso à competição marcado para 4 de junho, no Funchal, diante do V. Setúbal, pelas 19 horas.