Marius emprestado ao Aves pelo F. C. Porto

O Desportivo das Aves, da Liga, anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Marius, por empréstimo do F. C. Porto.

O avançado de 21 anos, natural do Chade, será cedido pelos dragões até ao final da época, sendo o segundo reforço dos avenses nesta janela de transferências, depois da contratação do defesa central Buatu.

Marius chegou ao F. C. Porto em 2018, mas não se conseguiu afirmar na equipa principal dos azuis e brancos, participando em apenas dois jogos e apontado um golo.

O jovem avançado tem, sobretudo, alinhado na equipa B, contando esta temporada com a presença em sete jogos, mas marcando apenas um golo.