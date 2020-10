Marko Grujic chega para o meio-campo dos dragões

JN Ontem às 22:50 Facebook

O médio sérvio reforça o plantel de Sérgio Conceição por empréstimo do Liverpool. Tem 24 anos, é internacional pela Sérvia e na época passada jogou no Hertha.

Marko Grujic é jogador do F. C. Porto e fecha o plantel dos portistas, pelo menos, até janeiro. O médio sérvio chega ao Dragão por empréstimo do Liverpool e para ocupar a vaga de Danilo, que rumou ao Paris Saint-Germain.

Formado no Estrela Vermelha, Grujic rumou ao Liverpool com apenas 19 anos, depois de se ter sagrado campeão do Mundo de sub-20.

Grujic é a décima contratação do F. C. Porto neste defeso e o terceiro reforço a ser anunciado esta terça-feira, no último dia do mercado, depois de Malanga Sarr e Felipe Anderson, ambos também cedido por clubes ingleses, no caso Chelsea e West Ham, respetivamente.