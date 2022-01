Markus Loncar: "Primeira impressão do F. C. Porto é incrível"

JN/Agências Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo reforço do F. C. Porto, Markus Loncar, ficou bastante agradado com a primeira impressão do clube azul e branco. O poste reforça as opções de Moncho López até ao final da temporada.

O "gigante" croata, de 2,13 metros, vai envergar a camisola número sete e chega da Polónia, onde esteve ao serviço do BM Slam Stal. "A minha primeira impressão é incrível. Nos primeiros dias em que aqui estou, fiquei agradavelmente surpreendido com tudo o que encontrei e tenho a certeza de que me vou adaptar muito bem. Estou a gostar muito de estar aqui", afirmou o atleta, de 25 anos, que assinou contrato até ao final de 2021/22.

O F. C. Porto segue em terceiro na Liga portuguesa, com 23 pontos em 13 jornadas, menos um do que o Benfica, que é segundo, e menos três do que o Sporting, que lidera com 26 pontos, mas já disputou 14 jogos. Apesar de não estar na liderança da classificação Loncar tem os objetivos da estadia em Portugal bem definidos. "O grande objetivo é ser campeão e é para isso que aqui estou. Vou tentar ajudar a equipa a ganhar o maior número de jogos possível. Posso acrescentar muita energia, ressaltos e boas jogadas à equipa. Acredito que vai correr bem", vincou Markus Loncar.